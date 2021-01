© dpa

„Es war eine Ehre“

Donald Trump bekommt einen neuen Schwiegersohn. Tochter Tiffany, das einzige Kind des Republikaners aus der Ehe mit der Schönheitskönigin Marla Maples, hat sich mit dem Milliardärssohn Michael Boulos verlobt. Wie die 27 Jahre alte frühere Jurastudentin am Dienstag in sozialen Medien bekanntgab, machte ihr der Geschäftsmann mit libanesischen und französischen Wurzeln am vergangenen Wochenende im Rosengarten des Weißen Hauses einen Heiratsantrag. Tiffany Trump und der Dreiundzwanzigjährige wurden 2018 ein Paar. Die künftigen Eheleute sollen sich damals bei einem Urlaub in Griechenland kennengelernt haben. Seitdem wurden sie immer wieder bei Modenschauen oder Veranstaltungen im Weißen Haus zusammen gesehen. „Es war eine Ehre, im Weißen Haus historische Ereignisse zu feiern und mit meiner Familie Erinnerungen zu schaffen. Aber keine war wichtiger als die Verlobung mit Michael“, schrieb Tiffany Trump bei Instagram neben ein Foto, das sie kurz vor dem Abschied ihres Vaters aus Washington mit ihrem künftigen Ehemann und Diamantring in den Kolonnaden des Regierungssitzes zeigte. (ceh.)