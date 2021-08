Bild: Picture-Alliance

Rätsel um „Red“

Taylor Swift mag es gern kryptisch. Regelmäßig versteckt die Sängerin („Lovestory“) sogenannte Easter Eggs, kleine Botschaften und Hinweise, in ihren Texten, Videos und Social-Media-Posts, die ihre Fans dann mit Hingabe entschlüsseln. Am Donnerstag bekamen sie neues Futter: Auf Instagram veröffentlichte Swift ein Video, in dem 13 scheinbar sinnlose Wörter aus einem Tresor erscheinen: etwa „OEHROIJLSCNNS“ und „NOTELPATSIEEV“.Fans mutmaßten schnell, dass es sich um Hinweise auf das Zusatzmaterial auf der Neuaufnahme von Swifts Album „Red“ handeln könnte. Unter anderem machten sie den Namen „Stapleton“ aus, eine mögliche Referenz auf den Country-Star Chris Stapleton – er könnte bei einem ihrer Stücke beteiligt sein. „Red“ gilt als Swifts letztes Album mit Country-Bezügen, bevor sie 2014 mit „1989“ vollends den musikalischen Weg in Richtung Pop einschlug.Tatsächlich teilte die 31-Jährige wenige Stunden später mit, dass „Red (Taylor's Version)“ ab sofort vorbestellt werden kann. Erscheinen soll das Album am 19. November. Swift nimmt nach einem Rechtestreit mit ihrem früheren Label Big Machine Records alle sechs dort erschienen Alben neu auf, im April veröffentlichte sie bereits die Neufassung ihres Albums „Fearless“ mit mehreren Bonussongs.Abschließend noch ein Tipp für Rätselfans: Alle Wörter haben 13 Buchstaben – schreiben Sie sie doch mal der Reihenfolge nach in einem Gitter untereinander auf und begeben sich auf die Suche. (jant.)