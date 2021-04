Bild: dpa

Drei Dokus über Depp

Der Absturz von Hollywood-Star Johnny Depp bietet Stoff für gleich mehrere Filmdokumentationen. Wie britische Medien meldeten, sind in Amerika und Großbritannien bereits mindestens drei Produktionen zu Drogenexzessen und Prügelvorwürfen in Arbeit. Nach Depps Verleumdungsklage gegen den Zeitungsverlag News Group Newspapers (NGN), der den Schauspieler nach angeblichen Handgreiflichkeiten gegen seine frühere Lebensgefährtin Amber Heard als „Ehefrauenschläger“ beschimpft hatte, waren während des Prozesses in London im vergangenen Jahr immer neue Peinlichkeiten öffentlich geworden. Zudem wies das Gericht Depps Klage zurück und sah es als erwiesen an, dass der 57 Jahre alte Golden-Globe-Preisträger Heard wiederholt geschlagen hatte. Der Schauspieler wurde daraufhin aus den Drehbüchern der Saga „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ gestrichen. Depps Absicht, seinen Ruf durch ein weiteres Verfahren zu retten, war schließlich vor einigen Wochen gescheitert, als das Gericht seinen Berufungsantrag ablehnte. (ceh.)