Bild: dpa

„Wir erwarten ein Kind, es ist aufregend“

Jetzt ist es offiziell: Scarlett Johansson ist wieder schwanger. „Wir erwarten ein Kind, es ist aufregend“, bestätigte ihr Ehemann Colin Jost bei einem Auftritt in Connecticut. In den vergangenen Wochen war immer wieder über Nachwuchs spekuliert worden. Der Hollywood-Star hatte sich bei Werbeveranstaltungen für den Spionage-Thriller „Black Widow“ rar gemacht, in Talkshows war die Sechsunddreißigjährige nur virtuell aufgetreten. Während der Komiker Jost zum ersten Mal Vater wird, hat Johansson schon ein Kind. Nach der Scheidung von dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds hatte die New Yorkerin den französischen Werbemanager Romain Dauriac geheiratet und vor sechs Jahren mit ihm Tochter Rose bekommen. Im vergangenen Herbst trat sie schließlich mit Jost vor den Traualtar. Der 39 Jahre alte Absolvent der Harvard University gehört zu den prominentesten Autoren der Comedyshow „Saturday Night Live“. Dort lernte Jost vor 15 Jahren auch Johansson kennen, der er nach der Trennung von Dauriac 2017 romantisch näher kam. (ceh.)