Bild: AP

„Wir sind wohl alle bereit“

Nach eineinhalb Jahren im Studio ist es so weit: Beyoncé bringt ein neues Album heraus. „Nach all der Isolation und Ungerechtigkeit des vergangenen Jahres sind wir wohl alle bereit, wieder zu flüchten, zu reisen, zu lieben und zu lachen“, sagte die Sängerin der Zeitschrift Harper’s Bazaar. Titel und Erscheinungstermin des Albums behielt Beyoncé derweil für sich. Die Grammy-Preisträgerin hatte zuletzt 2016 ein Solo-Album („Lemonade“) veröffentlicht. Drei Jahre später folgte „Homecoming: The Live Album“, ein Mitschnitt ihrer Auftritte beim Coachella-Festival in Indio im Jahr 2018. Im selben Jahr spielte Beyoncé mit Ehemann Jay-Z zudem das Album „Everything Is Love“ ein und stand für den Soundtrack des Films „The Lion King: The Gift“ im Studio. Wie die Neununddreißigjährige in dem Interview mit Harper’s Bazaar sagte, stellt eine Solo-Produktion aber auch nach jahrzehntelanger Erfahrung weiterhin eine Herausforderung dar. „Manchmal brauche ich ein Jahr, um in tausenden Tönen den passenden Kick zu finden.“ (ceh.)