Bild: Allstar/Warner Bros. Television

Hoffnung der „Friends“-Fans enttäuscht

Die Hoffnung der „Friends“-Fans, David Schwimmer und Jennifer Aniston auch im wahren Leben als Liebespaar zu sehen, hat sich nicht erfüllt. Nach Meldungen des britischen Magazins Closer über eine Romanze wies Schwimmers Sprecher die Gerüchte am Mittwoch in der Huffington Post zurück. Closer hatte zuvor von gemeinsamen Spaziergängen der früheren Ko-Stars in der kalifornischen Weinregion bei Santa Barbara und gemeinsamen Abendessen in Anistons Villa in Los Angeles berichtet. Während der Dreharbeiten zu einer Wiedersehensepisode der Sitcom „Friends“ Ende Mai hatten sich der 54 Jahre alte Schwimmer und die zwei Jahre jüngere Aniston an gegenseitige romantische Gefühle am Set erinnert. Da beide in den Jahren 1994 bis 2004 mit anderen Partnern zusammenlebten – Aniston mit Tate Donovan und Brad Pitt, Schwimmer mit Natalie Imbruglia – sei eine Liaison aber ausgeblieben. Die gegenseitige Anziehung habe damals aber geholfen, das Serienpaar Ross und Rachel besonders authentisch darzustellen. (ceh.)