Neues von den Promis : Boris Becker doch nicht Ende 2019 schuldenfrei

Boris Becker ist doch nicht Ende dieses Jahres schuldenfrei: Seine Insolvenzauflagen wurden um zwölf Jahre bis 2031 verlängert. Der staatliche Insolvenzdienst in London teilte am Dienstag mit, dass man sich darauf im Oktober mit dem ehemaligen Tennisspieler geeinigt habe. Grund für die Verlängerungen ist der Mitteilung zufolge, dass Becker Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Millionen britischen Pfund (5,2 Millionen Euro) nicht angegeben habe. Ein Schuldner ist in Großbritannien im Insolvenzverfahren eigentlich dazu verpflichtet, sein Vermögen offenzulegen. Die Insolvenzauflagen für Becker werden jetzt laut dem Insolvenzdienst verlängert, damit Becker seinen Gläubigern „keinen weiteren Schaden“ zufügen kann. In einem Interview hatte Becker kürzlich noch gesagt, dass er Ende 2019 schuldenfrei sein will. (sede.)