„The cat’s in the bag“

Die Rapperin Azealia Banks hat mit einem Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie ihre tote Katze kocht, für Empörung gesorgt. In dem Video ist zu sehen, wie Banks eine Tasche aus einem Grab in der Erde zieht, in der offenbar ihre eigene tote Katze ist. „The cat's in the bag“, hört man Banks sagen. Anschließend ist zu sehen, wie Banks in einer dunklen Brühe herumrührt, in der unter anderem ein Schädelknochen schwimmt. Banks hat das entsprechende Video inzwischen wieder gelöscht, doch in den sozialen Medien kursieren zahlreiche Screenshots und Videos der Aufnahmen. Banks verteidigte im Anschluss ihr Vorgehen, nannte sich selbst eine Hexe und zeigte Knochen der toten Katze, die sie in einer Art Schrein aufbewahrt. Sie habe ihr Haustier ehren wollen. (jdhz.)