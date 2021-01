© Polaris/laif

Er lockte die Trump-Anhänger fort

Den wohl überraschendsten Applaus bei der Amtseinführung von Joe Biden bekam Eugene Goodman. Als der 40 Jahre alte Afroamerikaner einige Sekunden vor der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris und ihrem Ehemann Douglas Emhoff auf die Terrasse des Kapitols trat, erhoben sich die Ehrengäste und jubelten dem Mann im Kamelhaarmantel zu. Der Beamte der United States Capitol Police gilt seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar als Held. Wie ein Video zeigt, hatte sich Goodman dem Mob nicht nur entgegengestellt. Es gelang dem früheren Soldaten und Irak-Veteran, die zum Teil bewaffneten Trump-Anhänger vom Sitzungssaal des Senats fort zu locken. Goodman rettete dadurch vermutlich Leben, womöglich sogar das von Vizepräsident Mike Pence. Noch vor der Inauguration wurde der Beamte zum stellvertretenden Sicherheitschef des Senats befördert. Mehrere Abgeordnete – Demokraten und Republikaner – schlugen vor, ihn mit der Goldenen Ehrenmedaille des Kongresses zu ehren, einer der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten. „Es gibt wohl keine Ausbildung, die jemanden auf eine Situation wie diese vorbereitet“, sagte Kirk Burkhalter, Strafrechtler in New York, zu Goodmans Einsatz. (ceh.)