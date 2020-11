© AP

„Im Krankenhaus ließ er sich unter Decknamen behandeln“

Phil Collins‘ frühere Ehefrau Orianne Cevey hält Wort. Nach der Drohung, im Rechtsstreit um eine weitere Abfindung Peinlichkeiten aus dem Privatleben des Musikers öffentlich zu machen, hat die Schweizerin mit Wohnsitz in Florida jetzt über die angeblich zunehmende Verwahrlosung des Neunundsechzigjährigen berichtet. Collins soll monatelang nicht geduscht oder sich die Zähne geputzt haben. Wie Cevey das Gericht in Miami am Montag auch wissen ließ, habe der Sänger und Drummer der Band Genesis im Jahr 2017 begonnen, zu viel zu trinken und Medikamente zu nehmen. „Er fiel immer wieder hin und zog sich Kopfverletzungen zu. Im Krankenhaus ließ er sich unter Decknamen behandeln“, trugen Ceveys Anwälte vor. Die frühere Dolmetscherin hatte sich 2006 von Collins getrennt. Bei der Scheidung zahlte der Musiker der Mutter seiner Söhne Nicholas und Matthew etwa 47 Millionen Dollar. Als sich das Paar 2016 versöhnte, zog Cevey wieder in Collins‘ Villa in Miami ein. Nach der plötzlichen Heirat der Sechsundvierzigjährigen mit einem jüngeren Geschäftsmann brach im August zum zweiten Mal der Streit ums Geld los. Cevey verlangt etwa 20 Millionen Dollar, die Hälfte des Verkaufspreises der Villa in Miami. (ceh.)