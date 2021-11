Bild: dpa

Aller guten Dinge sind vier

Dieses Mal hat Paris Hilton bis zum Traualtar durchgehalten. Nach mindestens drei gescheiterten Verlobungen heiratete die Realitydarstellerin am Donnerstag den Unternehmer Carter Reum. Zu der Zeremonie, die auf dem Anwesen ihres verstorbenen Großvaters, Hotelerbe Barron Hilton, im Nobelviertel Bel Air in Los Angeles stattfand, waren neben den Familien der Brautleute auch Prominente wie Kim Kardashian, Paula Abdul und Bebe Rexha eingeladen. Hilton war Reum nach dem Kennenlernen im Herbst 2019 während des gemeinsam verbrachten Corona-Lockdowns nähergekommen. Im Februar gab die Vierzigjährige die Verlobung bekannt. Auch die Familienplanung scheint bereits geregelt. Wie die Realitydarstellerin, die ihre Hochzeit für die Serie „Paris in Love“ filmen ließ, vor einigen Monaten wissen ließ, habe sie sich schon Eizellen für eine künstliche Befruchtung entnehmen lassen. In den vergangenen Jahrzehnten hatte Hilton immer wieder als Partygirl über die Stränge geschlagen. Auf Alkoholfahrten, Kokainexzesse und ein Sexvideo folgten damals Verhaftungen, elektronische Fußfesseln und schließlich ein zweiwöchiger Gefängnisaufenthalt. (ceh.)