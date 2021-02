Bild: dpa

„Zu allem bereit“

Nach ein paar Monaten als Single ist Miley Cyrus reif für eine Romanze. „Wenn Corona vorbei ist, bin ich zu allem bereit“, ließ die Sängerin ihre Fans am Dienstag bei Instagram wissen. Cyrus, die vor dem Super Bowl am Wochenende in Tampa vor einigen Tausend geimpften Pflegekräften auftrat, gilt bei Beziehungen als eher unstet. Im Sommer trennte sich der 28 Jahre alte frühere Kinderstar von dem australischen Musiker Cody Simpson. Er hatte Cyrus zuvor dabei geholfen, über die ähnlich plötzliche Trennung von der Bloggerin Kaitlynn Carter hinwegzukommen. Die wiederum tröstete die Grammy-Preisträgerin („Prisoner“) nach der Scheidung von Schauspieler Liam Hemsworth. Dem Australier, den Cyrus vor knapp zwölf Jahren bei Dreharbeiten zu dem Teenie-Drama „The Last Song – Mit Dir an meiner Seite“ kennenlernte, hatte sie ebenfalls rasch den Laufpass gegeben – nach sieben Monaten Ehe. (ceh.)