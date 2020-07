© AFP

„Als würden wir auf einer Parkbank sitzen“

Michelle Obama hat für ihren neuen Podcast einen nicht nur ihr sehr bekannten Gast gewonnen: den frühreren Präsident Barack Obama. Dieser wird im „The Michelle Obama Podcast“ von Spotify auftreten, wie die Produktionsfirma des Ehepaars, Higher Ground, und der Streamingdienst am Freitag ankündigten. Die erste Folge des neunteiligen Podcasts soll am Mittwoch erscheinen. Darin sollen die Obamas ein intimes Gespräch unter anderem über Liebe in Beziehungen und ihr Leben nach acht Jahren im Weißen Haus führen.„Ich will nicht, dass dieser Podcast etwas vorschreibt“, sagt Michelle Obama in der ersten Folge. „Ich will einfach, dass es sich so anfühlt, als würden wir auf einer Parkbank oder in einer Nische eines Restaurants zusammensitzen, während die Jukebox läuft.“In dem Podcast soll es ehrliche und persönliche Unterhaltungen zu verschiedenen Themen bezüglich der Gesundheit von Frauen, Ehe und dem Nutzen persönlicher Betreuung durch einen Mentor geben. Gesprochen wird unter anderem mit Talkshow-Moderator Conan O“Brien und einer früheren Beraterin von Barack Obama, Valerie Jarrett. (AP)