Seelenverwandt wäre untertrieben

Megan Fox kann sich vorstellen, mit ihrem neuen Partner Machine Gun Kelly vor den Traualtar zu treten. „Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass er das ist, was ich eine Zwillingsflamme nenne. Nicht nur ein Seelenverwandter, sondern die Hälfte einer gemeinsamen Seele“, sagte die Schauspielerin am Mittwoch bei dem ersten Doppelinterview mit dem Rapper („Bloody Valentine“). Während des Gesprächs mit einer Astrologin für den Podcast „Give Them Lala…With Randall“ sah Fox in den Sternen bereits eine Zukunft als „Ehefrau“ des Dreißigjährigen. Die „Transformers“-Darstellerin hatte sich im Mai abrupt von ihrem Ehemann, dem Schauspieler Brian Austin Green, getrennt. Mit den gemeinsamen Söhnen Noah, Bodhi und Journey zog Fox sich in ihre Villa in Calabasas bei Los Angeles zurück. Green, der sich in den vergangenen 16 Jahren wiederholt von der Schauspielerin trennte, um sich bald wieder mit ihr zu versöhnen, übersiedelte derweil nach Malibu. Im Juni machte Fox die Romanze mit ihrer „Zwillingsflamme“ Machine Gun Kelly, bürgerlich Colson Baker, schließlich öffentlich. (ceh.)