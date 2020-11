© Reuters

„Er war sehr traurig für eine Woche, er wollte nicht essen“

Fußballlegende Diego Maradona ist drei Tage nach seinem 60. Geburtstag mit Anzeichen einer Depression ins Krankenhaus geliefert worden. Der Gesundheitszustand des Argentiniers sei „nicht ernsthaft“, sagte ein Mitarbeiter Maradonas der Nachrichtenagentur AP am Montag. Die Person äußerte sich anonym zu dem Geschehen. „Er war eine Woche lang sehr traurig, er wollte nicht essen“, sagte der Mitarbeiter und fügte hinzu, Maradonas Arzt Leopoldo Luque habe den früheren Fußballer ins Krankenhaus gebracht, um seine Gesundheit überprüfen zu lassen. Maradona war Kapitän der argentinischen Mannschaft, die 1986 die Weltmeisterschaft gewann. Er kam in eine private Klinik in La Plata, etwa 40 Kilometer südlich von Buenos Aires. Am Freitag war Maradona 60 Jahre alt geworden. (AP)