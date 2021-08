Bild: dpa

Sechs Füßchen

Glückwünsche für Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner: Nachdem sie bereits im Februar ihr „Sommerbaby“ angekündigt hatte, postete die 34-Jährige nun ein Foto von sechs bunten Fußabdrücken auf Instagram und kommentierte den Post mit drei bunten Herzen. Die beiden größten Füße, die in pinker Farbe ganz außen auf dem Blatt abgebildet sind, dürften die ihrer ältesten Tochter Verena Anna sein, die im Mai 2014 zur Welt gekommen war. Die dunkelblauen Abdrücke dazwischen könnten von Sohn Josef sein, der November 2016 geboren wurde. Die dritten Füßchen in der Mitte sind hellblau. Ob die Farbe ein Hinweis auf das Geschlecht des Neugeborenen ist, ist unklar. Weitere Details gab die zweimalige Olympiasiegerin und heutige TV-Expertin zunächst nicht bekannt. Neuner hatte nach der Heim-WM 2012 in Ruhpolding ihre Karriere beendet. Seit einigen Jahren arbeitet die zwölfmalige Weltmeisterin aus Wallgau als Biathlon-Fernsehexpertin für die ARD. Seit März 2014 sind Neuner und ihr Mann Josef Holzer verheiratet. Sie und der Zimmereimeister, den sie schon seit der Grundschule kennt, sind seit 2009 liiert. (dpa)