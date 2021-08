Bild: AFP

Aus der Bahn geworfen

Lady Gagas Hundesitter Ryan Fischer, der im Februar beim Raub der Französischen Bulldoggen der Sängerin angeschossen wurde, ist mittellos und bittet um Spenden. Der Einunddreißigjährige meldete sich am Montag online, nachdem sein Wohnmobil auf dem Weg durch die Vereinigten Staaten liegengeblieben war. „Ohne Fahrzeug, Wohnung und mit aufgebrauchten Ersparnissen bitte ich um Eure Hilfe“, ließ Fischer via Spendenportal GoFundMe wissen. Er sei dabei, 40.000 Dollar zu sammeln, um seine Reise zu verschiedenen Heilern fortzusetzen. Der Überfall vor einem halben Jahr, bei dem drei mutmaßliche Täter Koji und Gustav, Lady Gagas Hunde, raubten, habe ihn aus der Bahn geworfen. Wie eine Überwachungskamera zeigte, war Fischer vor seinem Haus in Los Angeles angegriffen worden. Während er nach einem Brustschuss am Boden lag, hoben die Räuber die Hunde in ein Auto und fuhren davon. Lady Gaga setzte anschließend eine Belohnung von 500.000 Dollar für die Rückkehr der Französischen Bulldoggen aus. Nach den Ermittlungen der Polizei, die einige Wochen später fünf Verdächtige verhaftete, wurden Fischer und die Hunde der Grammy-Preisträgerin („Paparazzi“) nur zufällig Ziel des Überfalls. Die mutmaßlichen Täter warten nach Anklagen wegen versuchten Mordes und Raubes weiter auf den Prozess. (ceh.)