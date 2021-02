Bild: AFP

Trump kehrt Hollywood den Rücken

Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump gibt auch in Hollywood keine gute Figur ab. Am Donnerstag kündigte er seine Mitgliedschaft bei der Schauspielergewerkschaft (Sag-Aftra), nachdem sie angekündigt hatte, mögliche Verstöße gegen die Satzung durch Trump zu untersuchen. Die Gewerkschaft hatte ihm sein Verhalten bei den Ausschreitungen am Kapitol vor vier Wochen und Beleidigungen gegen Fernsehjournalisten, die Sag-Aftra ebenfalls vertritt, vorgeworfen. Nach Kurzauftritten in Filmen wie „Kevin – Allein zu Haus“ war Trump der Schauspielergewerkschaft im Jahr 1989 beigetreten. In seinem Kündigungsschreiben an die Chefin der Organisation, die „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin Gabrielle Carteris, erinnerte er am Donnerstag auch an seine Rollen in „Zoolander“, „Wall Street – Geld schläft nicht“ und seine Realityshow „The Apprentice“. Carteris fasste sich dagegen kurz. Sie nahm Trumps Kündigung mit einem schlichten „Vielen Dank“ an. (ceh.)