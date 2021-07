Bild: AP

Eine kostspielige Trennung

Die Scheidung von Musikmanager Brandon Blackstock wird für Kelly Clarkson teurer als erwartet. Ein Gericht in Los Angeles verurteilte die Sängerin und Moderatorin jetzt zu Unterhaltszahlungen von fast 200.000 Dollar je Monat. Zudem muss die Neununddreißigjährige für die Anwaltskosten ihres früheren Ehemannes in Höhe von etwa 1,2 Millionen Dollar aufkommen. Die Grammy-Preisträgerin („Stronger“) hatte Anfang 2020 nach sieben Jahre Ehe die Scheidung eingereicht. Die gemeinsamen Kinder River Rose, sieben Jahre alt, und Remington Alexander, fünf Jahre alt, pendeln inzwischen von Elternteil zu Elternteil. Wie das Internetportal The Blast meldete, soll Clarkson, die vor knapp 20 Jahren durch den Musikwettbewerb „American Idol“ berühmt wurde, als Sängerin und Moderatorin der nach ihr benannten Talkshow fast 1,6 Millionen Dollar je Monat verdienen. Blackstock, der in der Vergangenheit neben seiner Ehefrau auch Country-Star Blake Shelton vertrat, verabschiedet sich derweil aus der Unterhaltungsindustrie. Der 44 Jahre alte Texaner will künftig eine Ranch betreiben und Rodeos veranstalten. (ceh.)