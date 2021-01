© AFP

500.000 Dollar Vertragsstrafe

Ein Praktikum bei Yeezy, dem Modelabel von Rapper Kanye West, könnte den Amerikaner Ryan Inwards teuer zu stehen kommen. Das Unternehmen reichte jetzt eine Klage gegen den Studenten ein, weil er entgegen einer Verschwiegenheitsvereinbarung Fotos von künftigen Produkten bei Instagram veröffentlicht haben soll. Wie West und das Label das Oberste Bezirksgericht in Los Angeles wissen ließen, soll der frühere Praktikant die Bilder auch nach wiederholten Aufforderungen nicht entfernt haben. Der Rapper verlangt nun 500.000 Dollar Vertragsstrafe und Schadenersatz in ungenannter Höhe. Zudem forderte er in der Klage die Übergabe aller Aufnahmen, um künftige Posts in sozialen Medien zu verhindern. Der Rapper hatte das Label unter seinem Beinamen Yeezy vor sechs Jahren bei der Fashion Week in New York vorgestellt. Neben Sportschuhen vertreibt West auch Streetwear. (ceh.)