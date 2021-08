Bild: AFP

„Ich bin also du, ich bin wir, es ist wir“

Kanye West macht es kurz. Der Rapper, bürgerlich Kanye Omari West, möchte künftig als Ye durchs Leben gehen. Vor dem Obersten Bezirksgericht in Los Angeles, wo er jetzt den Antrag stellte, nannte er „persönliche Gründe“ für die Namensänderung. Schon vor drei Jahren kündigte West an, ohne Vornamen und Nachnamen, dafür aber als Ye leben zu wollen. In einem Interview verwies er damals auf die Bibel. „Ich glaube, Ye ist das am häufigsten verwendete Wort in der Bibel und in der Bibel bedeutet es du. Ich bin also du, ich bin wir, es ist wir“, sagte der Sänger damals. Sein neuer Name stehe für das Gute, das Böse und die Verwirrung der Menschen. Der 44 Jahre alte Grammy-Preisträger, der seit Anfang des Jahres von Ehefrau Kim Kardashian und den gemeinsamen vier Kindern getrennt lebt, hatte sich in den vergangenen Jahren immer stärker dem christlichen Glauben zugewandt. Für das Album „Yeezus“, ein Wortspiel aus Wests Beinamen Yeezy und Jesus, sang er 2013 „I Am A God“, einige Jahre später lud er Kalifornier regelmäßig zu Gottesdiensten, dem Sunday Service, ein. (ceh.)