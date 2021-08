Bild: dpa

Streit um „Donda“ und „Jail Pt. 2“

Kanye West ist unzufrieden mit der Universal Music Group. Der Rapper warf dem Label vor, das Album „Donda“ am Sonntag ohne sein Einverständnis veröffentlicht zu haben. „Und dazu haben sie noch verhindert, dass ,Jail 2‘ herausgebracht wird“, wetterte West einige Stunden nach der Veröffentlichung in sozialen Medien. Tatsächlich mussten die Fans anfangs auf den Song „Jail Pt. 2“ verzichten. Universal schaltete den Titel aber noch am Sonntag frei. In den vergangenen Tagen hatten „Jail Pt. 2“ und „Jail“ in den Vereinigten Staaten eine Debatte ausgelöst, nachdem West bei der Vorstellung des Albums am Donnerstag in Chicago auch die Sänger Marilyn Manson und DaBaby auf die Bühne gebeten hatte. Beide wirken auch bei „Jail Pt. 2“ mit. Mehrere Frauen, unter ihnen die Schauspielerin Evan Rachel Wood, werfen Manson Missbrauch vor. Seit Anfang des Jahres ermittelt der Sheriff in Los Angeles deshalb gegen den Künstler. Der Rapper DaBaby stieß seine Anhänger bei einem Auftritt im Juli vor den Kopf, als er Homosexuelle beleidigte. Verschiedene Festivalveranstalter hatten den Rapper daraufhin aus dem Programm gestrichen. Wie das Branchenblatt Variety meldete, taten Mitarbeiter des Labels Universal Wests Vorwürfe inzwischen als „absurd“ ab. (ceh.)