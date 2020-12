© AFP

„Wenn es passiert, passiert es“

Nach zwei abgesagten Hochzeitsterminen kann sich Jennifer Lopez vorstellen, das Leben mit Alex Rodriguez auch ohne Trauschein zu verbringen. „Wir haben beide schon Ehen hinter uns. Wollen wir überhaupt heiraten? Oder doch nicht?“, sagte die Sängerin („Get Right“) und Schauspielerin („Hustlers“) am Montag bei einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM. Wie Lopez verriet, hatte sie mit dem früheren Baseball-Spieler für den vergangenen Juni eine große Hochzeitsfeier in Italien geplant. Wegen Corona sagte das Paar den Termin schließlich ab. Als auch ein neuer Termin immer weiter in die Ferne rückte, hätten Lopez und Rodriguez das Thema Ehe neu überdacht. „Wir müssen uns nicht hetzen. Wenn es passiert, passiert es“, sagte die Einundfünfzigjährige. Die New Yorkerin mit puertorikanischen Wurzeln, die schon drei Ehen hinter sich hat, hatte sich vor zwei Jahren mit Rodriguez verlobt. Die Scheidung des Sportlers von Cynthia Scurtis, mit der er zwei Töchter erzieht, lag damals bereits zehn Jahre zurück. (ceh.)