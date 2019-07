© Picture-Alliance

Jay-Z hilft einem kalifornischen Unternehmen, legal Cannabis zu vertreiben. Der Musiker und Geschäftsmann, der als Jugendlicher in Brooklyn Kokain verkaufte, übernimmt bei Caliva künftig den Posten des Markenstrategen. Der 49 Jahre alte New Yorker soll das Unternehmen mit Sitz in San Jose auch unterstützen, frühere Drogenkonsumenten an dem Geschäft mit dem Kraut teilhaben zu lassen. In Kalifornien, einem Vorreiter der Legalisierung von Marihuana, wird seit einigen Jahren um die Löschung von Urteilen aus den Datenbanken des Bundesstaats gestritten. Mit seinem Engagement in der lukrativen Marihuana-Branche folgt Jay-Z dem Beispiel anderer Rapper. Snoop Dogg gründete schon vor vier Jahren das Unternehmen „Leafs by Snoop“. In den folgenden Jahren beteiligten sich auch Musiker wie Wiz Khalifa, Juicy J und Freddie Gibbs an dem Handel mit Cannabis. Allein in Kalifornien wurden im vergangenen Jahr Marihuana-Produkte im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Dollar verkauft. (ceh.)