Bild: dpa

„Eine menschliche Angelegenheit“

Die israelische Regierung hat dem Topmodel Bella Hadid vorgeworfen, sich für die Vernichtung Israels ausgesprochen zu haben. Die Vierundzwanzigjährige hatte auf einer Demonstration in „From the river to the sea, Palestine will be free“-Sprechchöre eingestimmt und die Szene live bei Instagram übertragen. Würde Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer reichen, würde Israel nicht mehr existieren. Die israelische Regierung schrieb auf Twitter, dass Hadid sich für ihre Äußerungen schämen solle: „Sprechen sich Promis dafür aus, die Juden ins Meer zu werfen, dann sind sie für die Vernichtung des jüdischen Staates. Das ist keine Angelegenheit zwischen Israelis und Palästinensern. Es ist eine menschliche Angelegenheit.“ Hadid wurde in Amerika geboren, ihr Vater ist palästinensischer Abstammung. (sede.)