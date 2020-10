© dpa

„Halloween ist anders in diesem Jahr“

Heidi Klum lässt sich die gute Laune an Halloween von der Corona-Pandemie nicht verderben. Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Video, zu dem sie schrieb: „Halloween ist anders in diesem Jahr, aber das sollte uns nicht davon abhalten, zu Hause kreativ zu werden.“ In dem Video ist zunächst zu sehen, wie sie mit ihren Kindern und ihrem Mann Tom Kaulitz darüber diskutiert, wie man in diesem Jahr Halloween feiern könne. Die Kinder werden schließlich in Klopapier eingewickelt, verwandeln sich dann aber in Monster und jagen ihre Erschafferin – Klum verkleidet sich als Teil einer Wand, um nicht entdeckt zu werden. Zwischendurch wird die Botschaft des Videos eingeblendet: „Bleibt zu Hause!“ Eigentlich ist Heidi Klum in Los Angeles für ihre Halloween-Partys berühmt – Kalifornien ist von der Corona-Pandemie aber besonders hart getroffen worden. (sede.)