Trotz Prozess umschwärmt

Harvey Weinsteins bevorstehender Vergewaltigungsprozess scheint dem Liebesleben keinen Abbruch zu tun. Der gestürzte Hollywood-Mogul wurde bei einem Besuch des New Yorker Nachtclubs „Socialista“ so heftig von der Schauspielerin Alexandra Vino umschwärmt, dass abermals Gerüchte über eine Romanze aufkamen. Die Dreißigjährige soll die Nacht überwiegend auf dem Schoss des Siebenundsechzigjährigen verbracht haben. Vino, die im vergangenen Jahr neben Mark Wahlberg in dem Agentenfilm „Mile 22“ zu sehen war, wurde schon in der Vergangenheit eine Beziehung mit Weinstein nachgesagt. Laut „New York Post“ unterhielt sie im Jahr 2018 eine mehrwöchige Romanze mit dem Gründer der Filmgesellschaft The Weinstein Company. Nach Enthüllungsartikeln von „New Yorker“ und „New York Times“ hatten mehr als 60 Nachwuchsschauspielerinnen und Models im Herbst 2017 öffentlich Missbrauchsvorwürfe gegen den Produzenten erhoben. Nach einer Anklage wegen schwerer Vergewaltigung von zwei Frauen erwartet Weinstein ein Strafprozess, der am 6. Januar in Manhattan beginnt. (ceh.)