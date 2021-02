Bild: dpa

Ein Verlobungsgeschenk zum 40. Geburtstag

Paris Hilton hat sich verlobt – und das große Glück an ihrem 40. Geburtstag publikumswirksam präsentiert. Sie veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram Fotos vom Heiratsantrag ihres Partners, Geschäftsmann Carter Reum. Dazu schrieb sie, Reum habe für ihren Geburtstag eine Reise organisiert und sei an einem tropischen Strand vor ihr auf die Knie gefallen: „Ich sagte ja, ja für immer. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber für immer zusammen bin.“ Für mehr Fotos des Ereignisses verwies sie auf ihre Webseite. Hilton, das ehemalige „It-Girl“ aus der Hotel-Dynastie, hatte ihre Heiratspläne schon vor einiger Zeit öffentlich gemacht, eine offizielle Verlobung stand aber noch aus. Neben der Hochzeit sollen bald auch Zwillinge durch eine künstliche Befruchtung folgen. (dpa)