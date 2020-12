© dpa

„Ich war in dem Film fürchterlich“

An die Zeit als Batman denkt George Clooney nicht gern zurück. „Ich war in dem Film fürchterlich“, erinnerte sich der Schauspieler jetzt in einem Radiointerview mit dem Moderator Howard Stern an „Batman & Robin“. Die Comicverfilmung aus dem Jahr 1997 anzusehen, bereite ihm bis heute körperliche Schmerzen. Wie Clooney zugab, war er damals noch nicht gefragt genug, um sich seine Rollen aussuchen zu können. Er habe den Part in Joel Schumachers Produktion damals für eine Million Dollar übernommen. Arnold Schwarzenegger, der in „Batman & Robin“ den Molekularbiologen Dr. Victor Fries spielte, hatte eine Gage von 25 Millionen Dollar erhalten. Wie „Battlefield Earth“, „Gigli“ und der Musikfilm „Cats“ gehört „Batman & Robin“ nach Meinung der Kritiker zu den schlechtesten Hollywood-Produktionen aller Zeiten. Clooney, der später Oscars für „Syriana“ und „Argo“ gewann, hatte den Film in der Vergangenheit wiederholt als Geldverschwendung gescholten. Nach mehr als 280 Millionen Dollar für Produktion und Marketing spielte „Batman & Robin“ an der Kinokasse nur knapp 240 Millionen Dollar ein. (ceh.)