Fußballstar Mesut Özil und Schauspielerin Amine Gülse heiraten am Freitag. Nach türkischen Medienberichten findet die Hochzeit im Four-Seasons-Hotel in Istanbul statt. Özil selbst hat über Social Media lediglich bestätigt, dass die Hochzeit am heutigen Freitag sein wird. Özil und Gülse, die auch als Model arbeitet, sind Medienberichten zufolge seit 2017 ein Paar. Zu seiner Hochzeit mit Amine Gülse hat Özil dazu aufgerufen, kranke Kinder zu unterstützen. „Viele Fans haben mich oder meine engsten Freunde und Familie gefragt, was wir uns zur morgigen Hochzeit wünschen“, schrieb Özil auf seinen Social-Media-Kanälen. „Als Fußballer habe ich das große Privileg und Glück, dass es mir an nichts fehlt“, schrieb Özil und rief „alle, die etwas Gutes tun möchten und können“ dazu auf, ebenfalls den Verein Big Shoe zu unterstützen. Er selbst werde der Organisation 1000 Operationen für hilfsbedürftige Kinder finanzieren. (dpa)