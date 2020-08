© Privat

Mehr als 20 Fälle

Der Rapper Fler wird in Berlin vor Gericht in mehr als 20 Fällen angeklagt. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigte der 38 Jahre alte Berliner am Mittwoch. Dem Bericht zufolge geht es unter anderem um mehrfaches Fahren ohne Führerschein, Nötigung eines Journalisten und Beleidigung von Polizisten. Fler war im vergangenen September bei einer Polizeikontrolle festgenommen worden, weil er einen Polizisten beschimpft hatte. Ein Video von dem Vorfall kursierte danach im Internet. Aufgenommen worden sein soll es von der Lebensgefährtin des Rappers, die deswegen jetzt laut „Bild“ wegen Verstoßes gegen die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes angeklagt ist. Fler fühlt sich von den Behörden schikaniert: „Bei einem normalen Menschen würden 70 Prozent dieser Vorwürfe gar nicht zur Anklage kommen. Aber die Staatsanwaltschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, mich in den Knast zu bringen.“ Zuletzt hatte das Berliner Kammergericht bestätigt, dass ein Haftbefehl gegen Fler wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf ein RTL-Kamerateam rechtswidrig war. Jetzt soll der Rapper vor einem erweiterten Schöffengericht angeklagt werden – ein Schöffengericht wird einberufen, wenn eine Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren erwartet wird. Einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es noch nicht. (sede.)