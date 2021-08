Bild: AP

Fans enttäuscht von Beyoncé

Beyoncés Werbekampagne für Tiffany & Co. kommt nicht bei allen gut an. Fotos, welche die Sängerin mit dem berühmten, 128,54 Karat schweren Tiffany-Diamanten zeigten, veranlassten viele Fans zu Vorwürfen. „Dass Beyoncé einen Blutdiamanten trägt, wirft kein gutes Licht auf ihre Arbeit, die in den vergangenen Jahren stark durch Afrika beeinflusst wurde“, schrieb ein Anhänger der Grammy-Preisträgerin („Single Ladies“) auf Twitter. Andere verwiesen auf die Geschichte des Diamanten, der vor knapp 150 Jahren während der britischen Kolonialzeit in einer südafrikanischen Mine entdeckt wurde. „Beyoncé hätte es besser wissen müssen“, schimpfte ein Fan bei Twitter. In der vergangenen Woche waren die ersten Bilder der Kampagne „About Love“ veröffentlicht worden. Wie Tiffany’s mitteilte, wurde Beyoncé die vierte Frau und erste Afroamerikanerin, die den Stein tragen durfte. Eine Vertraute der 39 Jahre alten Texanerin sagte der Zeitung The Sun jetzt, die Sängerin sei „enttäuscht und wütend“, dass Tiffany & Co. versäumt habe, sie auf die Geschichte des Diamanten aufmerksam zu machen. (ceh.)