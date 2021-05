Bild: EPA

Es geht auch gut ohne

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi verzichtet auf sein Regierungsgehalt in Höhe von 114.796,68 Euro jährlich. Das geht aus der vom Ministerpräsidentenamt veröffentlichten Einkommenserklärung Draghis hervor. Sorgen um sein Auskommen muss sich der frühere EZB-Präsident aber nicht machen. Für das Jahr 2019 gab der 73 Jahre alte Draghi Ruhestandsbezüge in Höhe von 581.665 Euro an. Dazu kamen das alleinige oder geteilte Eigentum an zehn Liegenschaften – darunter eine in London – sowie an sechs Grundstücken. Draghis Amtsvorgänger Giuseppe Conte hatte während seiner Amtszeit von Juni 2018 bis Februar 2021 immerhin auf 20 Prozent seiner Regierungsbezüge verzichtet. Das reichste Mitglied des gegenwärtigen Kabinetts dürfte Innovationsminister Vittorio Colao sein. Der frühere Vodafone-Manager gab für 2019 Bezüge in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro sowie den Besitz von zwölf Immobilien an. Die umfangreichste Einkommenserklärung eines Ministerpräsidenten ist jene von Silvio Berlusconi aus dem Jahre 2006: Sie belief sich auf 13.9245.570 Euro.