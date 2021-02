Bild: dpa

„Rachel Meghan“ ist gestrichen

Nein, die Herzogin von Sussex war es dieses Mal nicht. Nach dem Verschwinden ihrer Vornamen Rachel Meghan von der Geburtsurkunde ihres Sohnes Archie ließ die Ehefrau von Prinz Harry jetzt wissen, nicht für die neue Version des Dokuments verantwortlich zu sein. Wie ein Sprecher der Herzogin dem „Telegraph“ sagte, soll die Wandlung von „Rachel Meghan“ zur „Duchess of Sussex“ im Sommer 2019 vom Königshaus verlangt worden sein. Als die Namensänderung am Wochenende bekannt wurde, hatten Beobachter der Amerikanerin vorgeworfen, die Geburtsurkunde umgeschrieben zu haben. Viele vermuteten einen Affront, nachdem sich das Herzogspaar vor dem Abschied von royalen Pflichten vor einem Jahr mit der Familie in London überworfen hatte. Herzogin Meghan, Ehemann Harry und der fast zwei Jahre alte Archie leben inzwischen in Montecito bei Los Angeles. (ceh.)