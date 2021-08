Bild: dpa

„Sie hätten ein starkes Argument“

Prinz Andrews Bereitschaft, in die Vereinigten Staaten zu reisen, hat nach der Schadenersatzklage seines mutmaßlichen Missbrauchsopfers Virginia Roberts Giuffre angeblich weiter abgenommen. Wie britische und amerikanische Medien melden, reagierte der Sohn von Königin Elisabeth II. bislang nicht auf die Klage aus der vergangenen Woche. Da der Herzog von York 2001, dem Jahr der geschilderten Übergriffe auf die damals Siebzehnjährige in London und New York, angeblich als Handelsvertreter der britischen Regierung unterwegs war, werde er versuchen, sich durch einen Hinweis auf diplomatische Immunität vor einer Stellungnahme zu schützen. „Wenn sich der Herzog überhaupt äußert, werden seine Anwälte sich auf die Immunität berufen. Sie hätten ein starkes Argument“, sagte der amerikanische Jurist Spencer Kuvin dem Mirror. Kuvin vertritt mehrere mutmaßliche Missbrauchsopfer, die angeblich von dem Finanzmanager und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zum Sex mit Prominenten gezwungen wurden. Neben Bill Clinton, Bill Cosby und Woody Allen zählte auch Prinz Andrew zu den Vertrauten des vor zwei Jahren im Gefängnis verstorbenen New Yorkers. (ceh.)