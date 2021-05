Bild: AP

Nicht ganz freiwillig verabschiedet

Der Microsoft-Gründer Bill Gates soll sich im vergangenen Jahr nicht ganz freiwillig aus dem Vorstand des Technologiekonzerns verabschiedet haben. Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, ging dem unerwarteten Rückzug eine jahrelange Affäre mit einer Angestellten des Unternehmens voraus. Kurz vor Gates‘ Abschied im März 2020 hatte Microsoft angeblich eine interne Untersuchung aufgenommen, nachdem die Frau die Beziehung in einem Brief detailliert beschrieben hatte. Sie soll damals Änderungen bei ihrer Stelle verlangt haben. Zudem forderte sie angeblich, dass der Brief an Gates‘ Ehefrau Melinda weitergeleitet wird. Die Sechsundfünfzigjährige, ebenfalls eine frühere Angestellte bei Microsoft, hatte vor zwei Wochen die Scheidung eingereicht. Als Grund für das Beziehungsende nach 27 Ehejahren gab sie in den Scheidungspapieren „unheilbare Zerrüttung“ an. Laut amerikanischen Medienberichten soll sie schon vor zwei Jahren begonnen haben, die juristische Trennung vorzubereiten. Anlass war angeblich Gates‘ Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der damals tot in einer Gefängniszelle in New York gefunden worden war. Wie „Daily Beast“ jetzt meldete, soll Gates den Finanzmanager in den Jahren zuvor weit öfter in dessen Haus in Manhattan besucht haben, als bislang bekannt. Bei „Herrenabenden“ in den Jahren 2011 bis 2014 hatte Epstein dem Technologiemilliardär angeblich immer wieder geraten, die Ehe mit Melinda zu beenden. (ceh.)