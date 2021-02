Bild: Reuters

Beinahe tödliche Überdosis

Nach einer Überdosis im Sommer 2018 stand es um Demi Lovato schlimmer als bislang bekannt. Wie die amerikanische Sängerin und Schauspielerin jetzt in einem Trailer für die autobiographische Dokumentarserie „Dancing With The Devil“ sagte, habe sie damals drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten. Zudem habe sie Hirnverletzungen davongetragen, die ihr Leben bis heute beeinträchtigten. Ende Juli 2018 hatten Freunde den Notarzt gerufen, nachdem der frühere Kinderstar in seiner Villa in den Hollywood Hills zusammengebrochen war. Wie später bekannt wurde, hatte Lovato zuvor Drogen, angeblich Heroin und illegal hergestellte Opioide, konsumiert. „Ohne medizinische Versorgung hätte ich nur noch fünf oder zehn Minuten gehabt“, erinnerte sich die Achtundzwanzigjährige jetzt. Die Filmdokumentation „Dancing With The Devil“, die von Ende März an bei Lovatos Youtube-Kanal zu sehen ist, zeigt neben den Drogeneskapaden auch ihre Karriere als Schauspielerin („Sonny Monroe“) und Sängerin („Sorry Not Sorry“). (ceh.)