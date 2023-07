Neues von den Promis : Cher verkauft jetzt auch Speiseeis

Nach Musik, Fernsehen und Film kommt Eis. Die Allrounderin Cher, bekannt für Titel wie „Believe“, die Sendung „The Sonny & Cher Comedy Hour“ und die Kinoproduktion „Mondsüchtig“, versucht sich künftig an Speiseeis. „Ja, es ist wahr. Ich bringe mein Gelato auf den Markt. Pass auf, Los Angeles!“, teilte die Siebenundsiebzigjährige am Wochenende in den sozialen Medien mit.

Wie das Video eines Eiswagens mit einem Bild der Oscar-Preisträgerin ahnen ließ, plant sie, das „Cherlato“, ein Wortspiel aus „Cher“ und „Gelato“, mobil zu verkaufen. Wann der Truck das erste Mal ausrückt, behielt die Kalifornierin aber für sich. Wie Cher schrieb, hatte sie sich schon vor Jahren an der Entwicklung einer eigenen Eismarke versucht.

„Do You Believe In Icecream After Lunch?“

Einige Follower der Popikone berichteten derweil von zufälligen Probeessen. Chers Eiswagen wurde in den vergangenen Tagen angeblich wiederholt am Sunset Boulevard in Los Angeles gesehen und verteilte Eiswaffeln – mit goldfarbenem Rand.

Auch zu Wortspielen fühlten sich Fans direkt inspiriert. „Do You Believe In Icecream After Lunch?“, heißt es etwa in den Kommentaren von Chers Eiscreme-Post, in Anlehnung an die Zeile „Do You Believe In Life After Love“ aus Chers Hit „Believe“.