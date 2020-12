© Screenshot/carodaur/Instagram

Sein Name ist Schmitt, Tommi Schmitt

Als Influencerin teilt Caro Daur viele Aspekte ihres Lebens mit einem breiten Publikum. Was ihr Privatleben anbelangt, hält sie sich hingegen bedeckt. Seit Monaten brodelt diesbezüglich die Gerüchteküche: Sind die Fünfundzwanzigjährige und „Gemischtes Hack“-Podcaster Tommi Schmitt ein Paar? Offiziell geäußert haben sich hierzu weder das Model noch der 31 Jahre alte Comedy-Autor. Doch die Indizien häufen sich. So tauchten nicht nur verdächtig ähnliche Aufnahmen eines Spaziergangs an der Elbe in den jeweiligen Instagram-Stories auf. Am Dienstag war jetzt auch zu sehen, wie Tommi Schmitt durch die Story von Daur (und ihre Hamburger Wohnung) huschte. Worte verloren beide dabei keine. Caro Daur zwinkerte lediglich in die Kamera — und unterlegte das Video mit dem Titelsong von James Bond. Ist Schmitt etwa Caro Daurs Knuffelkontakt? In den Monaten zuvor wurden Fans bereits durch einen Jackenärmel und eine zugehörige Männerhand in Daurs Story stutzig, wohinter sie Schmitt vermuteten. Anfang November wurden Daur und Schmitt Medienberichten zufolge zudem händchenhaltend an der Hamburger Alster gesichtet. Über den Beziehungsstatus des in Köln lebenden Podcasters ist offiziell genauso wenig bekannt wie über das der Influencerin. Nur: In seinem Podcast mit Comedian Felix Lobrecht schwärmte er wiederholt von Daurs Wohnort Hamburg. (joch.)