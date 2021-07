Bild: AP

„Fehlende Ernsthaftigkeit fürs Gouverneursamt“

Caitlyn Jenner führt den Wahlkampf um das Gouverneursamt in Kalifornien vorerst in Australien. Obwohl die Einundsiebzigjährige Mitte September in ihrer amerikanischen Heimat die Nachfolge von Gavin Newsom antreten möchte, verabschiedete sie sich für Dreharbeiten zu der Realityshow „Big Brother“ nach Down Under. Fotos, die Jenner während der Quarantäne auf einem Hotelbalkon in Sydney zeigten, kamen nicht bei allen Anhängern in Kalifornien gut an. In sozialen Medien unterstellten sie der Realitydarstellerin fehlende Ernsthaftigkeit. Jenner, die vor der geschlechtsangeleichenden Operation für die Serie „Keeping Up With The Kardashians“ vor der Kamera stand, hatte Ende April bekanntgegeben, Gouverneurin von Kalifornien werden zu wollen. Nach Kritik an Corona-Auflagen und der Einwanderungspolitik von Amtsinhaber Gavin Newsom hatten mehr als 1,6 Millionen Bewohner des Golden State für Neuwahlen gestimmt. Neben Jenner, einer ehemaligen Anhängerin des früheren Präsidenten Donald Trump, wollen auch der Geschäftsmann John Cox, die Sängerin Angelyne und etwa 70 weitere, oft schillernde Bewerber nach Sacramento ziehen. (ceh.)