„Ich habe die Situation falsch beurteilt“

Bruce Willis ist als Maskenverweigerer entlarvt worden. Der 65 Jahre alte Schauspieler („Stirb langsam“) wurde am Montag ohne Mund-Nase-Schutz in einem Drogeriemarkt in Los Angeles fotografiert, das zu Amerikas Corona-Hotspots zählt. Die Aufforderung anderer Kunden, die seit Monaten vorgeschriebene Maske anzulegen, ignorierte Willis. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne etwas gekauft zu haben. „Ich habe die Situation falsch beurteilt“, teilte der Hollywood-Star der Zeitschrift „People“ inzwischen mit und forderte die Fans auf, eine Maske zu tragen. Der gebürtige Idar-Obersteiner war in den vergangenen Monaten immer wieder durch einen eher sorglosen Umgang mit der Pandemie aufgefallen. Bilder in sozialen Medien zeigten Willis trotz Lockdown abwechselnd mit Ehefrau Emma Heming samt den gemeinsamen Töchtern Evelyn und Mabel sowie seiner früheren Lebensgefährtin Demi Moore, ihren Töchtern und deren Begleitern. (ceh.)