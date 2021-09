Bild: AP

„Kein Recht, seine Tochter als Geisel zu halten“

Britney Spears soll sich angeblich von ihrem Vater und Betreuer Jamie Spears freikaufen. Wie das Internetportal TMZ am Dienstag meldete, verlangt der frühere Bauunternehmer zwei Millionen Dollar, um die Vormundschaft abzugeben. „Britney Spears lässt sich aber nicht erpressen“, ließ der Anwalt der Neununddreißigjährigen, Mathew Rosengart, das Gericht in Los Angeles jetzt wissen. Nach einem emotionalen Appell an die Vorsitzende Richterin Brenda Penny, bei dem die Sängerin („Toxic“) Ende Juni bat, die Betreuung nach nunmehr 13 Jahren zu beenden, hatte ihr Vater vor einigen Wochen unerwartet seinen Rückzug angekündigt. Einen Termin nannte der Neunundsechzigjährige damals aber nicht. Laut TMZ beantragte Spears‘ Anwalt Rosengart nun, die Betreuung seiner Mandantin durch ihren Vater spätestens am 29. September zu beenden. „Herr Spears hat kein Recht, seine Tochter als Geisel zu halten, indem er die Voraussetzungen für seinen Abschied diktiert“, ließ der Jurist wissen. „Es geht hier nicht um ihn, es geht um das Wohl seiner Tochter.“ (ceh.)