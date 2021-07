Bild: AP

„Fehlendes finanzielles Geschick“

Britney Spears‘ neuer Anwalt macht ernst. Nach vergeblichen Versuchen seiner Mandantin, sich von der Betreuung durch ihren Vater Jamie Spears zu befreien, beantragte Mathew Rosengart am Montag, den früheren Bauarbeiter abzusetzen. Der Jurist schlug dem Gericht in Los Angeles den Wirtschaftsprüfer Jason Rubin als künftigen Vermögensverwalter der Sängerin vor. Bei einer Anhörung Ende Juni hatte die Grammy-Preisträgerin („Toxic“) ihrem Vater Unterdrückung und Ausbeutung während der inzwischen 13 Jahre langen Vormundschaft vorgeworfen. Ihr Anwalt Rosengart, der das Mandat vor zwei Wochen nach dem Abschied von Spears‘ früherem Anwalt Samuel Ingham übernahm, begründete den Antrag auf Ansetzung jetzt unter anderem mit dem fehlenden finanziellen Geschick des Neunundsechzigjährigen. Das Vermögen der Sängerin wird auf etwa 60 Millionen Dollar geschätzt, weit weniger als nach mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern, der Dauershow „Piece of Me“ in Las Vegas und lukrativen Werbeverträgen erwartet. Der nächste Gerichtstermin zu Spears‘ Betreuung steht Ende September an. (ceh.)