„Ich biete mich als Futter geradezu an“

Brad Pitt, Oscar-Preisträger und für „Once Upon a Time in Hollywood“ gerade mit dem dritten Golden Globe ausgezeichnet, sieht sich privat als Versager. „Mein Privatleben ist eine Katastrophe“, sagte der Hollywood-Star dem Moderator Marc Maron jetzt während des Podcasts WTF. Pitt machte seine persönliche Misere auch an der Aufmerksamkeit von Paparazzi und Klatschblättern fest. „Ich biete mich als Futter geradezu an.“ Der Sechsundfünfzigjährige sorgte immer wieder mit gescheiterten Romanzen für Aufsehen. Nach zwölf gemeinsamen Jahren reichte die Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie im Herbst 2016 unerwartet die Scheidung ein. Es folgte ein jahrelanger Rosenkrieg um das Sorgerecht für die sechs Kinder. Zuvor war bereits Pitts erste Ehe mit der „Friends“-Darstellerin Jennifer Aniston zerbrochen, als er sich bei Dreharbeiten in Jolie verliebte. Dass der Schauspieler in der Vergangenheit zudem regelmäßig zu Marihuana und Alkohol griff, brachte ihm weitere Schlagzeilen ein. (ceh.)