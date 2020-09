© AP

Gast auf der „Pädophileninsel“

Der frühere amerikanische Präsident Bill Clinton soll den Kontakt zu der mutmaßlichen Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell auch nach Missbrauchsvorwürfen gegen sie und ihren ehemaligen Lebensgefährten Jeffrey Epstein nicht abgebrochen haben. Die Website „Daily Beast“ berichtete jetzt von einem heimlichen Abendessen Anfang 2014, zu dem sich Clinton und Maxwell mit einigen Freunden in Los Angeles getroffen haben sollen. Epstein hatte 2008 zugegeben, eine Minderjährige vergewaltigt zu haben. Im Jahr 2011 hatte zudem ein mutmaßliches Opfer von Epstein und Maxwell, Virginia Giuffre, Übergriffe der beiden öffentlich gemacht. Die 58 Jahre alte Tochter des Medienmoguls Robert Maxwell wartet auf ihren Prozess. Wie weitere Prominente soll auch Clinton mit Epstein und Maxwell auf die Karibikinsel Little Saint James geflogen sein, bekannt als „Pädophileninsel“. Nach Epsteins Festnahme hatte Clinton im vergangenen Jahr mitgeteilt, nichts von den Sexualstraftaten des New Yorker Finanzmanagers gewusst zu haben. (ceh.)