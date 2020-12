© Reuters

Ein Tennisplatz für Joe Biden

First Lady Melania Trump mag es gern etwas üppiger. Kurz vor dem Auszug aus dem Weißen Haus präsentierte die Ehefrau von Donald Trump am Montag einen neuen Tennis-Pavillon, den sie in den vergangenen zwei Jahren im Süden des Regierungssitzes bauen ließ. In den sozialen Medien wurde der Säulenbau nach Vorbild von Weißem Haus und Supreme Court mit Häme honoriert. Viele Nutzer warfen Trump vor, den Pavillon mit bodentiefen Fenstern und Blumenkübeln zu aufwendig gestaltet zu haben. Andere monierten das Timing des früheren Models. „Den Leuten auf der Intensivstation bereitet das Gebäude bestimmt viel Freude“, spielte ein Twitter-Nutzer auf die Corona-Pandemie an, die in den Vereinigten Staaten schon fast 285.000 Tote forderte. Trump zieht mit Ehemann Donald und Sohn Barron am 20. Januar wohl zurück nach New York. Wie Joe Biden, der Nachfolger von Präsident Trump, den Tennisplatz nutzt, bleibt offen. Barack Obama hatte ihn während seiner Amtszeit zum Basketballplatz umfunktionert. (ceh.)