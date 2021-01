© dpa

Beziehung am Telefon beendet

Oscar-Preisträger Ben Affleck ist wieder allein zu Haus in Pacific Palisades. Wie „People“ am Montag meldete, hat sich das Bond-Girl Ana de Armas unerwartet von dem Schauspieler und Regisseur getrennt. Nach gemeinsamen Wochen in Afflecks Anwesen in dem Nobelviertel von Los Angeles soll die Zweiunddreißigjährige die Beziehung am Telefon beendet haben. De Armas, die den früheren Ehemann von Jennifer Garner vor knapp zwei Jahren bei Dreharbeiten zu dem Thriller „Tiefe Wasser“ traf, hatte die Romanze im Frühjahr bestätigt. Ende des vergangenen Jahres bot sie ihr Haus in Venice zum Verkauf an, um mit dem Achtundvierzigjährigen zusammenzuziehen. Der Grund für die plötzliche Trennung blieb offen. Angeblich spielte die gebürtige Kubanerin mit dem Gedanken, Los Angeles zu verlassen. Da Afflecks Kinder Samuel, Seraphina und Violet aus der Ehe mit Garner in der Pazifikstadt leben, soll er einen Umzug aber abgelehnt haben. (ceh.)