© AP

„Bloß etwas müder als üblich“

Wegen einer Corona-Infektion muss der spanische Schauspielstar Antonio Banderas in diesem Jahr auf eine Geburtstagsfeier verzichten: „Ich bin gezwungen, meinen 60. Geburtstag in Quarantäne zu verbringen, weil ich positiv auf die Covid-19-Erkrankung getestet wurde“, schrieb Banderas am Montag in einer in seinen Online-Kanälen veröffentlichten Erklärung. Es gehe ihm „relativ gut“, auch wenn er „etwas müder als üblich“ sei. Er sei überzeugt, bald wieder wohlauf zu sein, versicherte Banderas seinen Fans.Die Isolation wolle er nutzen, um „zu lesen, zu schreiben, mich auszuruhen und meinen nun vervollständigten 60 Jahren einen Sinn zu geben“. An seinem 60. Geburtstag verspüre er „viele Wünsche und Enthusiasmus“. Wo er seine Quarantäne verbringt, verriet er nicht. Der aus Malagá stammende Schauspieler hat unter anderem ein Haus in Großbritannien, wo er im Jahr 2017 einen Herzinfarkt erlitt.