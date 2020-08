© AP

„Arnies“ erstes Enkelkind

Katherine Schwarzenegger und Ehemann Chris Pratt haben die Familie vergrößert. Das Paar, das im vergangenen Sommer im kalifornischen Montecito heiratete, bestätigte am Montag die Geburt von Tochter Lyla Maria. Das erste gemeinsame Kind der 30 Jahre alten Autorin und des elf Jahre älteren Schauspielers („Jurassic World“) soll am Wochenende zur Welt gekommen sein. Paparazzi hatten beobachtet, wie Schwarzeneggers Eltern – der ehemalige Bodybuilder und Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger, sowie seine frühere Ehefrau, die Moderatorin und Kennedy-Nichte Maria Shriver – auf dem Anwesen ihrer ältesten Tochter in Santa Monica vorstellig wurden. Schwarzenegger und Pratt hatten den erwarteten Nachwuchs Anfang Mai angekündigt. Der Schauspieler hat bereits einen sieben Jahre alten Sohn aus der Ehe mit der „Scary Movie“-Darstellerin Anna Faris. Schwarzenegger wurde zum ersten Mal Mutter. Auch ihr 73 Jahre alter Vater muss sich umgewöhnen: Lyla Maria ist „Arnies“ erstes Enkelkind. (ceh.)