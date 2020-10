© dpa

Daumen hoch vom Krankenbett

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (73) erholt sich nach eigenen Angaben gut von einer Herzoperation. „Ich fühle mich phantastisch“, teilte der frühere kalifornische Gouverneur am Freitag (Ortszeit) auf Instagram mit. Er könne bereits spazieren gehen, schrieb er zu mehreren Fotos, die ihn im Freien zeigen. Dazu postete er auch ein Foto mit Schläuchen im Krankenhausbett, auf dem er grinsend ein Daumen-Hoch-Zeichen gibt.Schwarzenegger sprach dem behandelnden Team in der Cleveland Clinic im Bundesstaat Ohio seinen Dank aus. Er habe eine neue Aortenklappe erhalten, die zu seiner neuen Pulmonalklappe von seiner letzten Operation passe, schrieb der gebürtige Österreicher. Der „Terminator“ war zuletzt 2018 am Herzen operiert worden. 1997 hatte er sich erstmals einem Herzeingriff unterziehen müssen, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Die Ärzte wollten damit einen angeborenen Herzfehler korrigieren.Auf Instagram erhielt Schwarzenegger am Freitag eine Flut von Genesungswünschen und guten Ratschlägen. „Bitte geh heute nicht trainieren!!“, schrieb Sohn Patrick (27), Tochter Katherine (30) schickte Herz-Emojis. Schauspieler Josh Brolin wünschte mit Muskel-Emojis gute Besserung, Jim Belushi sandte „Gebete für eine rasche Genesung“, die frühere Skirennläuferin Lindsey Vonn wünschte „Alles gute!!!!“. (dpa)